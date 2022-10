Homem morre eletrocutado após entrar em fábrica em Leiria

Óbito declarado no local.

Um homem, de 43 anos, morreu após entrar nas instalações de uma fábrica desactivada na localidade do Alto do Vieiro, em Leiria.

A vítima terá entrado nas instalações de carro, tendo deixado a viatura no seu interior e posteriormente entrou num posto de transformação da E-redes que se encontra ativo.



Quando a população ficou sem luz e comunicou a falha de energia à e-redes deparou-se com uma das portas de acesso ao posto de energia arrombada com o corpo do homem já sem vida no seu interior.

A morte foi confirmada no local.

O caso está a ser investigado pela PSP de Leiria.