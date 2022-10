Gangue saca 80 mil euros em 26 assaltos

Seis dos arguidos estão em prisão preventiva ou prisão domiciliária.

O Ministério Público acusou 24 arguidos que, liderados por dois deles (irmãos), realizaram pelo menos 26 assaltos principalmente no Norte do País, mas também em Faro, entre dezembro de 2020 e maio de 2022. Ao todo, o gangue sacou cerca de 80 mil euros em bens e valores.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, estes arguidos "dedicaram-se ao furto dos mais diversos bens, entre os quais artigos de relojoaria, ouro, dinheiro, catalisadores, cobre, materiais ferrosos, ferramentas, painéis solares, tabaco, vinho e raspadinhas, que subtraíram de armazéns, estaleiros, lojas, oficinas, bombas de gasolina e residências". Os crimes foram perpetrados em várias localidades, preferencialmente a Norte (Santo Tirso, Baião, Barcelos, Trofa, Guimarães, Vila das Aves, Maia, S. João da Madeira, Vila Nova de Famalicão e Gondomar) e ainda em Faro.

Os suspeitos, considera o Ministério Público no DIAP Regional do Porto, "organizaram-se entre si, estabeleceram contactos telefónicos e presenciais frequentes para se agruparem, e estudaram os locais a assaltar, usaram de diferentes formas de atuar, nomeadamente recorrendo a identidades fictícias, a ameaças de morte e ao uso de violência, quando confrontados com a resistência dos ofendidos". Quando foram realizadas buscas domiciliárias, vários arguidos tinham armas de fogo, como revólver, pistola semiautomática e pistolas transformadas, além de munições.

