UNITA condena prisão de ativistas e jornalista em manifestação de sábado em Luanda

Jornalista Borralho Ndomba foi detido quando fazia cobertura de um protesto contra a imposição de cortes de cabelo nas escolas.

O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição, condenou esta segunda-feira a detenção de ativistas e estudantes numa manifestação no sábado, em Luanda contra a proibição do uso de "cabelos afros" nas escolas, bem como de um jornalista.

Em comunicado, o grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), liderada por Adalberto da Costa Júnior, considera ainda que os atos são "antidemocráticos e ilegais" e promete pedir uma audição no parlamento do ministro do Interior e do comandante-geral da Polícia Nacional.

Na nota, os deputados da UNITA dizem que tomaram conhecimento da detenção de jovens ativistas e estudantes que se manifestavam, no sábado, no largo do Cemitério da Santana, em Luanda, "contra a discriminação de que são alvo estudantes que usam 'cabelos afros'", bem como da detenção arbitrária do jornalista Borralho Ndomba, "que se encontrava devidamente identificado e em pleno exercício da sua atividade profissional".

Nesse sentido, a UNITA "condena estes atos antidemocráticos e ilegais" e insta "as autoridades a respeitarem a Constituição da República e a lei no que concerne às liberdades de reunião e manifestação, expressão e de imprensa, acabando definitivamente com detenções de cidadãos que exigem o respeito dos seus direitos constitucionais e de jornalistas em pleno exercício das suas funções".