ONG defendem Fundo Social para a Ação Climática "ousado e transformador" para ajudar famílias

Alterações climáticas já estão a prejudicar a saúde e as condições de vida das pessoas.

Uma coligação de 38 organizações não-governamentais (ONG), sindicatos e produtores de energia renovável defendem um Fundo Social para a Ação Climática "ousado e transformador", para ajudar famílias com baixos rendimentos na transição climática, foi esta terça-feira divulgado.

Em carta aberta dirigida à presidência da República Checa no Conselho da União Europeia e a outros responsáveis europeus, as organizações pedem que as receitas do mercado europeu de carbono (ETS) apoiem o orçamento do Fundo Social para a Ação Climática (SCF).

"O orçamento do SCF deve ser dimensionado de acordo com o orçamento de carbono, para que as famílias recebam ajuda proporcional para apoiar investimentos que ajudarão a reduzir a sua exposição ao aumento dos preços da energia", realçam estas ONG, onde se incluem a WWF, Oxfam e a portuguesa Zero.

Pedem também, entre outras medidas, a fixação de um orçamento mínimo do SCF pelo menos ao nível proposto pela Comissão Europeia, de 72,2 mil milhões de euros em oito anos e ainda o fortalecimento do orçamento com contribuições solidárias ou fundos derivados da aplicação de limites máximos de receita nas indústrias que têm lucros inesperados gerados pelos atuais preços elevados da energia.

Para estas organizações, a proposta de um Fundo Social para o Clima (SCF) é uma questão central e de vital importância, pilar importante para construir a resiliência dos cidadãos europeus contra futuras crises a médio e longo prazo, mas apenas "se for grande e ousado o suficiente".

Os signatários da carta aberta exortam os negociadores do SCF a reconhecer a importância central desta iniciativa e a garantirem que esta entra "em vigor o mais rapidamente possível, com um orçamento ambicioso e resiliente".

Estas organizações, onde se incluem também sindicatos como a Confederação Europeia dos Sindicatos (CES) ou produtores de energia renovável, referem que a Europa "está nas garras do preço da energia e das crises de segurança energética".

"As famílias enfrentam o aumento contas de energia e temem o inverno que se aproxima, ou simplesmente não podem comprar combustível para aquecer suas casas", alertam na carta aberta.





As instituições referem que, "ao mesmo tempo, a Europa enfrenta uma emergência climática", devido a "décadas de inação" que levaram ao aumento da temperatura em 1,1 graus centígrados desde o período pré-industrial.

A subida da temperatura aumentou o "clima extremo e os impactos que prejudicam desproporcionalmente os mais vulneráveis", sublinham, lembrando que "todas estas crises são crises de combustíveis fósseis".

"Como afirmou a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen, em comparação com 2021, os preços do gás fóssil aumentaram 580%. Ainda assim, muitas famílias dependem de combustíveis fósseis para aquecer suas casas e para ir para o trabalho ou à escola", destacam ainda na carta aberta também ao vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans e aos eurodeputados Esther de Lange, David Casa e Peter Liese.

Para estas organizações, o uso de combustíveis fósseis pela Rússia como uma ferramenta geopolítica não pode levar a Europa ao uso de novos combustíveis fósseis.

"No entanto, a culpa pelos altos preços da energia é falsamente colocado nas políticas que podem ajudar a acabar com eles. Desde o início da guerra na Ucrânia, vários atores pediram a suspensão da ação climática, considerando essas políticas caras", realçam.

Os organismos defendem que "a política climática anda de mãos dadas com a segurança energética e de acessibilidade" e que, ao investir em fontes de energia renováveis limpas, baratas e independentes, bem como aumentando a economia de energia, "é possível enfrentar todas as três crises de uma só vez".

As ONG salientaram ainda que as alterações climáticas já estão a prejudicar a saúde e as condições de vida das pessoas, alertando que caso nada seja feito para mitigá-las, os impactos irão sobrecarregar fortemente as gerações futuras.