Fogo consome antigo Lido na Amadora

Um incêndio deflagrou no edifício devoluto do antigo Lido, na Amadora, esta segunda-feira. Local, onde existiu uma famosa danceteria e um cineteatro, está desocupado há mais de 20 anos e, agora, é ocupado por sem abrigo.

De acordo com os dados no site da ProCiv, estão no local 12 operacionais apoiados por quatro veículos.O alerta foi dado às 23h01.

Em atualização