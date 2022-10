Rui Pinto revela estar a ajudar secretas ucranianas na guerra com a Rússia

Em causa está a análise de geolocalização, localização de satélites, monitorização de câmaras de vigilância e monitorização das comunicações rádio dos russos.

Rui Pinto revelou em tribunal que está a colaborar com as secretas ucranianas na guerra com a Rússia. Admitiu que "cometeu erros", mas garante que agora tem feito tudo "dentro da legalidade".