Novos ataques russos deixam 30% da cidade de Lviv sem eletricidade

Infraestrutura energética foi atingida no oeste da Ucrânia.

As forças russas bombardearam esta terça-feira uma infraestrutura energética no oeste da Ucrânia, num novo ataque que deixou 30 por cento da cidade de Lviv sem eletricidade, disseram as autoridades locais.

O governador da região de Lviv, Maksym Kozytski, disse que se registaram "três explosões em dois locais de infraestruturas na região", segundo a agência noticiosa francesa AFP.

O presidente da câmara de Lviv, Andriy Sadovy, disse que um "ataque de mísseis a infraestruturas críticas" deixou 30% da cidade sem eletricidade.