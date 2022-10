Novos radares vão render 13 milhões em 2023

O Governo vai adquirir novos radares de controlo de velocidade em 2023, segundo a proposta do Orçamento do Estado (OE), prevendo “um impacto na receita que rondará os 13 milhões de euros” com a expansão da rede nacional de fiscalização automática de velocidade.No OE de 2022, o Executivo tinha feito precisamente a mesma previsão de receitas com novos radares.