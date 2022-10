GNR encontra localizador no carro de vítima de violência doméstica após a detenção do suspeito

Dessa forma o homem conseguia localizar e perseguir a ex-companheira.

Um homem, de 30 anos, foi detido, esta segunda-feira, em Oliveira do Bairro, pela GNR local, pela suspeita do crime de violência doméstica sobre a ex-companheira.Na sequência da detenção, junto à habitação da mulher, a autoridade detetou um dispositivo electrónico de rastreamento colocado no carro da vítima. Era dessa forma que o homem, residente em Cantanhede, em Coimbra, conseguia localizar e perseguir a ex-companheira.O casal, depois de uma relação de cerca de dois anos e meio, acabou por se separar. No entanto, o detido nunca aceitou a separação e passou a perseguir a vítima. Sobre o homem, pendem várias denúncias de violência doméstica, sobre a mesma vítima e que já estavam em investigação.O detido foi levado pela GNR de Oliveira do Bairro ao Ministério Público de Águeda.