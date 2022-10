Homem nega ter atropelado pais e irmão para não regressar à cadeia

Irmão sofreu ferimentos graves nas pernas, acabando por lhe serem amputados os dois membros.

Um homem começou a ser julgado, esta terça-feira, em Aveiro, por ter atropelado os pais um irmão. O homem, que responde por três crimes de homicídio na forma tentada e um crime de ameaça agravada, negou os fatos da acusação.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o crime ocorreu a 16 de maio de 2020, "num acantonamento cigano" em Anadia, quando os pais do arguido tentavam convencer aquele a regressar ao Estabelecimento Prisional após uma saída precária que terminaria duas semanas depois.





Na sequência do atropelamento, o irmão, de 21 anos, sofreu ferimentos graves nas pernas e acabou por ter de amputar os dois membros.O arguido alegou ter sido vítima de retaliação e de agressões por parte do pai e que atropelou o irmão por acidente quando tentava escapar do acampamento. O homem acusa ainda o pai de o querer matar por tê-lo visto, num pinhal, envolvido sexualmente com uma das noras.

"Ele tinha medo que eu contasse o que vi no pinhal. Se fosse para fugir, fugia na primeira precária ou quando estava com a pulseira eletrónica", alegou.



O arguido referiu ainda que após o acidente permaneceu no local, mas quando viu o pai a sair de casa com uma pistola fugiu em direção a um pinhal, acabando por entregar-se na manhã do dia seguinte na GNR.

A acusação do MP refere que após uma discussão com os pais, motivada pelo facto de estes tentarem convencê-lo a regressar ao Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, o arguido entrou numa viatura e colocou-a em movimento.

De seguida, direcionou a viatura na direção do portão da garagem, onde se encontravam posicionados os pais, que conseguiram desviar-se a tempo, e um irmão, que acabou por ser atingido, ficando com as pernas entaladas contra um pilar de cimento.

A vítima foi alvo de várias intervenções cirúrgicas e sofreu amputação de ambos os membros inferiores.