Centenas de pessoas foram ver falsa vidente

Encontro religioso, organizado pela Fraternidade Missionária Cristo-Jovem, teve lugar, este domingo, em Famalicão.

C

ontra a vontade da arquidiocese de Braga, o encontro religioso, organizado pela Fraternidade Missionária Cristo-Jovem - e com a falsa vidente Vassula Ryden como cabeça de cartaz -, teve lugar, este domingo, no convento de Requião, em Famalicão. Centenas de pessoas estiveram presentes - algumas vieram mesmo em autocarros.Os organizadores do evento foram o padre e as três religiosas condenados, em julho, a penas de prisão entre os 12 e os 17 anos por escravizarem, durante décadas, nove noviças. Realizaram o evento para recolher donativos e conseguirem pagar as custas do recurso do processo. Aguardam a decisão da Relação.O exterior do evento contou com elementos da GNR, sendo que toda a sessão foi privada - e onde apenas os convidados entraram. À porta foi deixada uma mensagem clara: proibido fotografar e filmar de qualquer modo; proibida a entrada de jornalistas.