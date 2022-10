Ladrões roubam cofre de supermercado com rebarbadora e levam 100 mil euros

Um grupo de homens assaltou, esta madrugada de segunda-feira, o supermercado MiniPreço, em Santa Maria de Lamas, em Santa Maria da Feira.

Os assaltantes escaparam com cerca de cem mil euros e ao que tudo indica, o dinheiro seria o apuro diário de sete lojas do grupo.

O grupo usou uma rebarbadora para abrir o cofre onde o dinheiro estava guardado. Os assaltantes roubaram, também, fibra óptica e todo o sistema de vídeo vigilância.O alerta foi dado para a GNR de Santa Maria de Lamas. No entanto, a investigação do caso passou para a Polícia Judiciária do Porto.