GfK repudia "tentativa infundada" de descredibilização de sistema de audiências

Metodologia utilizada para fazer medição está sujeita a critérios de "total rigor", refere empresa.

A GfK repudiou esta terça-feira o que defendeu ser uma "tentativa infundada de descredibilização" do sistema de audiências televisivas e garantiu estar a trabalhar com as autoridades para repor a verdade, após suspeitas de um alegado esquema de favorecimento.

"A GfK repudia e lamenta a tentativa, infundada e injusta, de descredibilização do sistema de medição de audiências televisivas, cujo propósito será certamente apurado", afirmou, em comunicado.

Vários meios de comunicação avançaram esta terça-feira que Polícia Judiciária (PJ) estava a fazer buscas na empresa, após uma suspeita de alteração dos resultados das audiências televisivas, em favorecimento da SIC.

No documento esta terça-feira divulgado, a GfK garantiu que está a trabalhar com as autoridades para repor a verdade, garantindo que sempre cumpriu, "com total rigor, transparência e idoneidade", os serviços de medição de audiências televisivas.

A GfK sublinhou que a metodologia utilizada para fazer esta medição está sujeita a critérios de "total rigor", de acordo com as regras estabelecidas para a elaboração de estudos de mercado e com as diretrizes das associações de pesquisa de mercado e sociais, obedecendo ainda aos padrões da 'Global Association for data analytics, research and insights industry' e às diretrizes do 'Global Guidelines for Television Audience Measurement', bem como às normas da Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM).

"A conduta da GfK respeita escrupulosamente as obrigações contratuais convencionadas com a CAEM e respetivas especificações", notou, acrescentando que o seu trabalho não tem "qualquer interesse conflituante" com o negócio de media.