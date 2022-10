Costa afirma que Governo é referencial de tranquilidade e não de "frenesim"

Primeiro-ministro reforçou a capacidade continuada para estabelecer compromissos.

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que o Governo se assume como um referencial de tranquilidade numa conjuntura internacional de elevada incerteza, longe do frenesim das "30 declarações por dia" e com capacidade continuada para estabelecer compromissos.

Esta posição foi transmitida por António Costa num discurso de cerca de 30 minutos na abertura de uma reunião com o Grupo Parlamentar do PS sobre o Orçamento do Estado para 2023, na qual também estiveram presentes os ministros das Finanças, Fernando Medina, Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves.