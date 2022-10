Videojogos podem causar a morte de crianças com problemas cardíacos não diagnosticados

Jogos de guerra, que permitem a interação entre vários jogadores, como o 'Call of Duty', são os principais "gatilhos" deste fenómeno.

Um relatório científico concluiu que jogar videojogos pode provocar arritmia cardíaca em menores com condições cardíacas que não foram diagnosticadas. Os investigadores do estudo descobriram que há um padrão entre as crianças que perdem a consciência enquanto jogam.



Jogos semelhantes ao 'Call of Duty', jogo de guerra e 'multiplayer' - permite o contacto e interação com vários jogadores - são os principais culpados pelos "apagões" que ocorrem nos mais novos.





Segundo o relatório publicado no jornal 'Heart Rhythm', os cientistas recomendam os pais a levarem as crianças que já perderam a consciência durante um jogo a um cardiologista. A investigadora e especialista, Claire Lawley, argumentou que "os videojogos podem representar riscos para crianças com problemas de arritmia, podendo ser letais em pacientes com pré-colocação, mas muitas vezes em doentes com condições de arritmia não conhecidas".