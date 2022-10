Autarca de Braga estima aumento de 2 milhões de euros na conta da eletricidade

Autarca do PSD recordou que a autarquia bracarense paga "quase três milhões de euros em iluminação pública todos os anos".

O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, estimou, esta quarta-feira, em cerca de dois milhões de euros o aumento dos custos municipais com eletricidade, considerando que as autarquias não estão a ser devidamente apoiadas face à subida.

"Pode ser cerca de 1% ou 2% do orçamento a mais que nós temos que despender com os custos energéticos, do orçamento total da câmara. Estamos a falar de mais dois milhões de euros, no caso de Braga", disse aos jornalistas em Bruxelas, à margem da Semana Europeia das Regiões e Cidades, que ocorre até quinta-feira.

O autarca do PSD recordou que a autarquia bracarense paga "quase três milhões de euros em iluminação pública todos os anos", revelando ainda que estão a existir "vários pedidos de renegociação dos fornecedores" face a assuntos como o custo dos combustíveis.

"Hoje em dia, a questão energética até é pior. Por exemplo, no outro dia, o Theatro Circo me dizia que duplicou a fatura energética de um ano para o outro", disse aos jornalistas em Bruxelas.

Ricardo Rio antecipou que dos três milhões de euros normalmente gastos a fatura poderá passar "para quatro ou cinco, rapidamente, a manter-se esta tendência".

Questionado acerca da iluminação de Natal na cidade, disse que "vai haver luzes" comemorativas.

O autarca, que também é presidente da comunidade intermunicipal (CIM) do Cávado, lembrou ainda a proposta daquela entidade, no sentido de reduzir o IVA da eletricidade.

"É uma opção nacional. Aliás, é uma reivindicação antiga da Associação Nacional de Municípios, das poucas que foi fazendo de forma sustentada, e que ainda não aparece neste orçamento [do Estado] mas que me parece que, no atual contexto particular, em que vemos um agravamento dos custos da energia, mais se justificaria que fosse adotada", disse aos jornalistas.

Ricardo Rio classificou ainda como "muito curiosa" a atual situação vivida pelas autarquias face a outros setores da sociedade.

"Nós vemos medidas a serem canalizadas para os cidadãos, para as empresas, mas não vemos recursos a serem canalizados para os poderes públicos", afirmou.

O autarca de Braga disse que "o Estado está a arrecadar receita extraordinária com os aumentos dos custos das autarquias e também dos outros cidadãos", pelo que defende a redução do imposto.

Ricardo Rio participará esta quarta-feira num "painel de alto nível" na Semana das Regiões com o título "O empoderamento jovem não pode esperar pelo futuro", que contará também com a comissária europeia Mariya Gabriel, responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude.

"As políticas da juventude têm um papel predominante. Eu partilharei algumas das que nos temos desenvolvido, e também não apenas das políticas e dos resultados, mas sobretudo do processo, da maneira como temos conseguido envolver os próprios jovens na formatação dessas mesmas políticas", disse aos jornalistas.

A Semana Europeia das Regiões e Cidades 2022 decorre até quinta-feira em Bruxelas.