"Temos de ser dominadores": Amorim acredita em vitória do Sporting frente ao Marselha

Equipas defrontam-se esta quarta-feira em Alvalade.

Não vamos mudar nada. Temos perdido, umas vezes por falta de concentração, outras por infelicidade. Queremos ser dominadores, ter bola e se não o conseguimos fazer, é porque alguém nos obrigou a jogar mais atrás. Jogamos como equipa grande. Temos de crescer como equipa e manter essa ideia de equipa grande em todos os jogos", disse esta terça-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta quarta-feira (20h00) com o Marselha, da quarta jornada da Liga dos Campeões.Leia a notícia completa no Correio da Manhã