Homem de 59 anos detido em Espinho por suspeita de contrafação

Um homem, de 59 anos, foi detido, na passada terça-feira, pela PSP de Espinho pela suspeita do crime de contrafação.O detido foi intercetado, em Espinho, quando estava a vender, numa banca ambulante, roupa e sapatilhas contrafeitas a partir de marcas de renome.Na sequência da detenção, a PSP apreendeu 50 peças de roupa e dois pares de sapatilhas, que apresentavam má qualidade do logótipo e não tinham códigos de barra.Um dos representantes legais das marcas originais, contactado pelas autoridades, manifestou a intenção de requerer procedimento criminal que resultou na detenção do suspeito.Depois de ser presente a um juiz de instrução criminal, em Espinho, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, o suspeito ouviu ser decretada a medida de coação de termo de identidade e residência (TIR) e saiu em liberdade.