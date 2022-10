Mulher e filho de Roger Schmidt festejam golo de João Mário em Paris

Momento foi partilhado na rede social Instagram pelo Benfica.

A mulher e o filho de Roger Schmidt assistiram, esta terça-feira, ao jogo entre o Benfica e o Paris Saint-German na bancada do estádio dos Príncipes, na cidade de Paris, em França.Aos 62 minutos, o Benfica, que se encontrava a perder por uma bola a zero, conseguiu restabelecer a igualdade no marcador na sequência de um penálti marcado por João Mário.A reação da mulher e do filho do treinador do clube português, que festejaram de forma efusiva o golo que permitiu o empate à equipa das águias, foi amplamente partilhada nas redes sociais, inclusive no perfil do Benfica na rede social Instagram.Os encarnados partilham agora a liderança do grupo H com o PSG e, a duas jornadas do fim da fase de grupos, somam oito pontos. O apuramento para os oitavos de final é decidido no jogo com a Juventus, a 25 de outubro, no Estádio da Luz.