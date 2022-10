Vizinhos salvam casal esfaqueado pela filha em Samora Correia

Foram os vizinhos que salvaram o casal esfaqueado pela filha, na tarde de segunda-feira, em Porto Alto, Samora Correia. Entraram na casa no momento em que a transgénero golpeava selvaticamente o pai, conseguiram travar o ataque e levaram a agressora a barricar-se noutra divisão. Ficou retida até à chegada da GNR. O casal está internado no Hospital de Vila Franca de Xira e mantinha-se esta terça-feira numa situação crítica, mas estável. A agressora, Tânia Ferrinho, de 30 anos, será presente esta manhã ao Tribunal de Santarém.Leia a notícia completa no Correio da Manhã