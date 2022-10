Marco ‘Orelhas’ pode receber novamente visitas da mulher e filha na cadeia

Apenas continua proibido de falar com o cunhado que, também, está preso.





'Orelhas' está na ala de alta segurança da cadeia de Paços de Ferreira. A advogada, Poliana Ribeiro, disse, em junho, que é uma "medida muito injusta".

"O internamento em regime de segurança é utilizado quase como último recurso para reclusos perigosos, que causam distúrbios. Não é o caso do Marco, que nunca esteve preso. Parece-me injusto", refere a advogada, sublinhando que a medida tomada num feriado não passou de "um castigo" pela entrevista à CMTV.



Marco Gonçalves passa agora os dias sozinho, numa cela de segurança máxima. Está 22 horas por dia dentro da cela, "com as condições mínimas" e tem autorização para sair duas horas para o recreio, sem qualquer contacto com outros reclusos. A advogada sublinha que está até privado de usar as roupas pessoais e terá direito a dois telefonemas de cinco minutos, para a família, por semana.



'Orelhas' e considerado o número dois da claque Super Dragões é um dos suspeitos em prisão preventiva pelo homicídio de Igor Silva ocorrido a 8 de maio, nos festejos do título do FC Porto. Está atrás das grades desde o início de junho. Começou por cumprir a medida de coação na prisão de Custoias, em Matosinhos, mas acabou transferido para a secção de segurança da cadeia de Paços de Ferreira, onde passa 21 horas por dia na cela.





A defesa de Marco Gonçalves, conhecido pela alcunha de 'Orelhas', ex-número dois dos super dragões, ganhou esta quarta-feira o recurso na Relação. Marco Orelhas volta a poder receber visitas da mulher e da filha, apenas continua proibido de falar com o cunhado que, também, está preso.