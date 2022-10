Suspeito de 'carjacking' e assalto a bomba de combustível detido por militar da GNR fora de serviço

Um militar da GNR fora de serviço deteve um suspeito por tentiva de 'carjacking' e assalto com uso de arma branca, esta tarde de quarta-feira, a bomba de gasolina na zona de Matosinhos, no Porto.

Ao que o

apurou, o autor do crime foi perseguido a pé pelo militar, chefe do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos que estava no local, fora de serviço.

O ladrão tentou roubar uma viatura, mas foi travado pelo militar da GNR e detido.