Mulher acusa padre de a abusar sexualmente desde os 12 anos em aldeia de Vila Real

Relação durou mais de uma década e há uma filha em comum.

Maria, nome fictício, diz que foi vítima de abusos sexuais por parte do padre da sua aldeia. Heitor Antunes, pároco em Tanha, às portas de Vila Real, envolveu-se com a criança, aos 12 anos, uma relação que durou mais de uma década. Nasceu uma menina, hoje com 7 anos, e o advogado de Maria garante que quer que o caso seja agora investigado. A jovem pretende juntar ao novo processo o diário, que escreveu em criança, e onde relata as primeiras aproximações do padre.

