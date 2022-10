Predador sexual engravida menina de 12 anos em Celorico de Basto

O predador, com 27 anos, era há muito conhecido da família. Fazia habitualmente trabalhos agrícolas na propriedade junto à casa onde a vítima, de apenas 12 anos, vivia com os pais, em Celorico de Basto. No último verão, valendo-se dessa proximidade, conquistou a confiança da criança oferecendo-lhe presentes. Convenceu-a a manterem contactos sexuais, em casa. A menor engravidou e acabou por denunciar o predador, que foi detido pela Polícia Judiciária de Braga. O tribunal colocou-o esta quarta-feira em prisão preventiva.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã