Processo de SIC contra Cristina Ferreira na reta final

Mais de dois anos depois, o processo que a SIC moveu a Cristina Ferreira - em causa está a saída repentina da apresentadora para assumir a função de acionista e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, em 17 de julho de 2020 - prepara-se para entrar na reta final. Chegou a falar-se na hipótese de este entrar já na fase final nos últimos dias de outubro, mas fontes próximas do processo afirmam que, na melhor das hipóteses, irá ficar decidido no final do ano. Recorde-se que o processo começou em Lisboa e, há um ano, mudou para Sintra.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.