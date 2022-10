“Agredi a professora e ela também me bateu”: Mãe de aluno de escola de Vila Verde confessa agressões

A mãe de um aluno da escola do 1º ciclo de Vila Verde, Figueira da Foz, admite ter agredido a professora de Educação Física, à saída das aulas na quarta-feira, mas nega o envolvimento de mais nove mulheres. "O que aconteceu na escola foi uma mãe e uma professora a agredirem-se. Não houve 10 pessoas a baterem na professora. Agredia-a e ela também me bateu", conta.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.