Homem baleado junto a discoteca no Seixal

Um homem foi baleado numa perna esta quinta-feira, junto à discoteca 'Roots', no Seixal. O crime ocorreu após o desentendimento entre duas pessoas.A vítima, considerada leve, foi transportada para o hospital Garcia de Orta após ter sido atingido por uma arma de fogo e encontra-se fora de perigo.O autor do disparo está, neste momento, em fuga.O alerta foi dado às autoridades às 5h26 e a Polícia Judiciária prossegue com as deligências.O local é conhecido pelos frequentes desacatos e pela forte presença das forças de segurança.