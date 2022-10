Trump terá de prestar depoimento perante comissão que investiga ataque ao Capitólio

De acordo com o comité norte-americano, citado pela Sky News, Trump "tem de responder pelos seus atos".

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, vai ser chamado a prestar depoimento após votação unânime esta quinta-feira da comissão de investigação do caso ao ataque no Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.De acordo com o comité norte-americano, citado pela Sky News, Donald Trump orquestrou um plano para derrubar as eleições presidenciais de 2020, agindo de forma "premeditada" e, por isso, "tem de responder pelos seus atos".

As declarações de abertura do presidente, Bennie Thompson, e da vice-presidente do painel, Liz Cheney, na última sessão pública do ano, foram carregadas de linguagem frequentemente usada em acusações criminais.

Ambos os congressistas descreveram Trump como "substancialmente" envolvido nos eventos de 06 de janeiro de 2021, cometendo uma "traição incrível do seu juramento" de cargo.