“Não me consigo recordar": Bispo do Porto reage à denúncia de abusos sexuais contra padre de Vila Real

D. Manuel Linda esclareceu o caso reportado por "Maria" ao CM.

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, reagiu, esta quinta-feira, à denúncia de "Maria" sobre o caso de abusos sexuais que envolve Heitor Antunes , pároco de Tenha, em Vila Real. A mulher confessou, na altura, quando ainda era criança, os abusos a Manuel Linda, que era o professor de moral e religião, tendo culpabilizado a vítima."Não me consigo recordar minimamente de nada parecido com essa denúncia", esclareceu o Bispo do Porto ao. "Se alguma vez tivesse recebido alguma denúncia, teria reportado imediatamente ao meu Bispo", destacou ainda.Manuel Linda concluiu que "agora, e como Bispo do Porto", espero que nunca uma denúncia como esta "fique sem resposta e que qualquer vítima possa denunciar e partilhar essa dor". "Se alguma vez uma denúncia não teve acolhimento pela Igreja, só posso pedir perdão por essa falha", rematou.O caso foi dado a conhecer, esta noite, no programa doa a quem doer da jornalista Tânia Laranjo.Além dos abusos, a vítima acusa o sacerdote de a ter engravidado. A criança tem hoje sete anos e o advogado de "Maria" exige que o caso seja investigado.A vítima quer agora anexar ao novo processo o diário onde foi dando conta dos abusos cometidos. O documento constitui meio de prova e pode ser essencial ao prosseguimento da investigação.