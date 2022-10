Fogo consome sucata e destrói vários carros em Esposende

Incêndio deflagrou na zona de estaleiro.

Um incêndio destruiu vários carros em fim de vida, esta noite de quinta-feira, numa empresa, em Esposende. Ao que tudo indica, as chamas deflagraram na zona de estaleiro. Para além do combate às chamas, os bombeiros fixam um trabalho de proteção às empresa vizinhas.O alerta foi dado, cerca das 24h00, para um incêndio industrial na zona de Industrial de Esposende, no lugar de Marinha, em Palmeira de Faro.Foram acionados 36 operacionais apoiados por 11 viaturas. Não há registo de feridos. As autoridades investigam a origem da chamas.