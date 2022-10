Pelo menos cinco mortos e três feridos em tiroteio num bairro na Carolina do Norte, nos EUA

Entre as vítimas mortais está um polícia.

BREAKING : At least 5 dead, including a police officer, in North #Carolina, shooting - WTVD



Raleigh mass shooter is down with self-inflicted gunshot wound#Raleigh #US #NorthCarolina https://t.co/ZBucmcjNdM pic.twitter.com/rf6R2U1Kkh — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 13, 2022



Em atualização

Pelo menos quatro pessoas, entre elas um agente da polícia, morreram na sequência de tiroteio, em Raleigh, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, esta quinta-feira.Segundo as autoridades norte-americanas, citadas pela ABC 11 News, há três feridos e um deles também agente da polícia, mas o seu estado de saúde ainda não é conhecido. Vítimas foram levadas para o hospital.O suspeito trata-se de um adolescente que estará escondido numa garagem. O alerta foi dado perto do rio Neuse Greenway, no bairro de Heddingham.A polícia está no local a tentar deter o atirador e a tomar conta da ocorrência.