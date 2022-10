Polícias já registaram mais de mil ataques de cães este ano

A as forças policiais já registaram, este ano, perto de 1300 ataques de cães, de acordo com os dados fornecidos ao

. São quatro por dia. A PSP contabilizou, até 10 de outubro, 834 ocorrências com mordeduras de canídeos. Já a GNR regista até 31 de setembro 437 ataques de cães.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã