Tribunal decide que bebé de 10 meses amamentada pela mãe deve dormir em casa do pai

O Tribunal de Família e Menores de Cascais decidiu que uma bebé de 10 meses, amamentada pela mãe, vai passar os fins-de semana alternados na casa do pai. No entanto, a progenitora assegura que a menor não se adapta ao biberão.De acordo com a imprensa nacional, a bebé perdeu 150 gramas no passado mês de setembro, quando esteve durante quatro dias na casa do pai.O homem é suspeito de ter exercido violência doméstica contra a mãe da bebé, com quem manteve uma relação durante cerca de dois anos.