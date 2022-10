“Não jogas nada, és muito fraco”: Nuno Tavares acusa Rúben Amorim de o tentar destabilizar durante jogo em Marselha

Técnico tentou reaproximação após o jogo de quarta-feira em Alvalade, mas jogador recusou.

"Não jogas nada, és muito fraco." Esta foi uma das frases com que Rúben Amorim, técnico do Sporting, tentou desestabilizar Nuno Tavares no jogo da 3ª jornada do Grupo D da Champions, em Marselha.