Agustina Bessa-Luís nasceu há 100 anos

Comemorações do centenário do nascimento da escritora arrancam este sábado.

Arrancam este sábado, em Amarante e no Porto, as comemorações do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís (1922-2019). Programadas estão um conjunto de iniciativas destinadas a valorizar e a promover o legado artístico e cultural da escritora.





