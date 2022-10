Arábia Saudita anuncia ajuda humanitária de 400 milhões de euros à Ucrânia

Em setembro, a mediação inesperada de Riade levou a uma troca de prisioneiros entre Moscovo e Kiev.

A Arábia Saudita anunciou este sábado uma ajuda humanitária de 400 milhões de dólares (411 milhões de euros) para Kiev, noticiou a agência oficial SPA.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salmane, que falou por telefone com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, salientou "a posição do reino de apoiar tudo o que contribua para a desescalada", bem como "a vontade do reino de continuar os esforços de mediação", acrescentou a agência de notícias.





Em setembro, a mediação inesperada de Riade levou a uma troca de prisioneiros entre Moscovo e Kiev.