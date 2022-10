Biden manifesta apoio aos "cidadãos e mulheres do Irão"

"O que ali se desencadeou é algo que não vai ser silenciado durante muito, muito tempo", acrescentou presidente norteamericano.

O Presidente dos Estados manifestou apoio aos "cidadãos e mulheres do Irão", sublinhando "estar impressionado" com a onda de protestos no país desencadeada pela morte da jovem Mahsa Amini às mãos da polícia iraniana.

"O que ali se desencadeou é algo que não vai ser silenciado durante muito, muito tempo", acrescentou Joe Biden, na sexta-feira, antes de iniciar um discurso no sul da Califórnia, uma área com grande população de origem iraniana.





Embora o evento, realizado num centro educacional em Irvine, a sul de Los Angeles, não estivesse relacionado com a onda de protestos, Biden aproveitou a oportunidade para mostrar apoio, ao ler uma faixa empunhada pela audiência com a mensagem "Free Iran".