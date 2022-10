Chanceler alemão pede reformas na UE e mais autonomia militar

Scholz defendeu a abolição gradual do princípio da unanimidade para decisões sobre política externa, mas também noutras áreas, como a política fiscal.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu este sábado, em Berlim, reformas na União Europeia (UE), de forma a torná-la preparada para a admissão de mais países, bem como mais autonomia militar para o bloco de 27 Estados-membros.

Falando no congresso do Partido Socialista Europeu (PSE), em Berlim, citado pela Associated Press (AP), Scholz defendeu a abolição gradual do princípio da unanimidade para decisões sobre política externa, mas também noutras áreas, como a política fiscal.

"Sei que ainda temos muito convencimento a fazer aí", reconheceu, defendendo "claramente" que há uma aspiração de uma "Europa geopolítica", então "as decisões por maioria são um ganho e não uma perda de soberania".