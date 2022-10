Bomba da Galp de Lagos tinha gasolina contaminada com água

Erro afetou dezenas de condutores que viram as veículos deixarem de funcionar ao fim de um quilómetro.

Um posto de abastecimento de combustível da Galp foi afetado por um erro que deixou os depósitos de gasolina 95 simples e 'evologic' contaminados com água, na quarta-feira passada, em Lagos.Ao que oapurou, dezenas de condutores de carros e motas abasteceram os veículos e, ao fim de um quilómetro, viram os veículos deixarem de funcionar, obrigando-os a parar.Os condutores lesados denunciaram a situação, partilhando-a nas redes sociais.A empresa de energia Galp já confirmou a contaminação com água num dos seus postos de abastecimento e encaminhou as queixas para a seguradora que irá cobrir os prejuízos sofridos pelos condutores.Até ao momento, os depósitos afetados ainda se encontram fora de serviço.