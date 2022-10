Pelo menos 20 mortos em acidente com autocarro na Colômbia

Incidente aconteceu entre as cidades de Pasto e Popayan.

Pelo menos 20 pessoas morreram e 14 ficaram feridas num acidente rodoviário entre as cidades de Pasto e Popayan, na Colômbia, avançou a polícia local este sábado.Imagens transmitidas na televisão colombiana mostraram um autocarro capotado na estrada e vários meios de comunicação colombianos partilharam imagens do acidente no Twitter.