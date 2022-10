Pelo menos oito feridos em incêndio na prisão que detém presos políticos no Irão

Foram partilhados nas redes sociais vídeos que mostram o incidente.

This is alarming: Tonight, Evin Prison in Tehran. We hear gunshots & see fire smoke. There is not much info abt what’s happening inside. The Islamic Republic is responsible for all those lives unjustly behind bars. #MahsaAmini #????_????? #IranProtests2022 pic.twitter.com/na1jLy4Y4m — Omid Memarian (@Omid_M) October 15, 2022

Um incêndio deflagrou este sábado na prisão de Evin, no Teerão, capital do Irão, onde se encontram detidos vários presos políticos e testemunhas relataram ter ouvido tiros.A agência de notícias estatal iraniana IRNA, disse que oito pessoas ficaram feridas durante o incidente, que ocorreu após quase um mês de protestos em todo o Irão por causa da morte de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos.Uma declaração da Magistratura iraniana afirmou que um estabelecimento prisional foi incendiado "após uma luta entre vários prisioneiros, condenados por crimes financeiros e roubo". Os bombeiros de Teerão disseram à imprensa estatal que a causa do incidente estava a ser investigada."As estradas que conduzem à prisão de Evin foram encerradas ao trânsito. Há aqui muitas ambulâncias", disse uma testemunha contactada pela Reuters. "Ainda assim, conseguimos ouvir tiros".Outra testemunha disse que famílias de presos se reuniram em frente à entrada principal do estabelecimento prisional. "Consigo ver fogo, fumo e muitas forças policiais", disse a testemunha.Um oficial de segurança disse que a calma tinha sido restaurada na prisão, mas a primeira testemunha disse que as sirenes de ambulância podiam ser ouvidas e que o fumo ainda se elevava sobre a prisão."Pessoas residentes em edifícios próximos estão a entoar 'Morte a Khamenei' [líder supremo do Irão] a partir das suas janelas", disse a testemunha.O estabelecimento detém sobretudo prisioneiros que enfrentam acusações de traição, incluindo iranianos com dupla nacionalidade. Há muito que tem sido criticada por grupos de direitos ocidentais e foi incluída na lista negra do Governo dos EUA em 2018, por "graves violações dos direitos humanos".