Falta de vagas deixa abertos lares ilegais em Portugal

Há muitas famílias que querem que os idosos tenham um lugar num lar e não há resposta suficiente em Portugal. Por isso, existe alguma complacência na altura de aplicar a lei em situações de lares que não oferecem condições de segurança." A denúncia é do padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS), depois de um lar ilegal em Loulé, com ordem de encerramento desde abril, ter fechado na segunda-feira na sequência de agressões a idosos.Saiba mais no Correio da Manhã