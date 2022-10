Amorim admite "semana difícil" no Sporting

O desaire (0-2) com o Marselha para a Liga dos Campeões continua na ordem do dia no Sporting. "Não digo que foi a derrota que afetou mais desde que estou no Sporting, mas se calhar foi a semana mais difícil. Primeiro porque não conseguimos competir com o Marselha, errámos e não conseguimos competir. Isso cria frustração", afirmou Rúben Amorim durante a antevisão ao jogo de hoje com o Varzim para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal.Saiba mais no Correio da Manhã