Raparigas são-tomenses trocam tarefas domésticas por pranchas de surf

Mesmo ao lado do clube, mulheres e crianças lavam roupa e loiça num pequeno curso de água.

Duas vezes por semana, 30 raparigas da localidade são-tomense de Santana trocam as tarefas domésticas pela prancha de surf, desporto até há pouco reservado aos rapazes, num projeto de uma organização portuguesa para mostrar que elas "são capazes".

No centro da localidade piscatória de Santana, leste da ilha de São Tomé, o clube de surf guarda pranchas de todos os tamanhos, alinhadas junto à parede. Numa estante, está pendurada uma prancha com o fundo da bandeira nacional e autografada. Há material de surf, conchas e artesanato e muitas fotografias de ondas e de jovens surfistas.

Cinco raparigas, abrangidas pelo projeto SOMA (Surfista Orgulhosa na Mulher de África), têm uma sessão de surf agendada, mas só podem ir depois de ajudarem as mães. Terminadas as tarefas, entram no clube e cada uma escolhe uma prancha e espalha 'wax' (cera). Um cenário improvável até há pouco tempo.

Criado durante a pandemia por Francisca Cerqueira, assistente de bordo e praticante de surf, a SOMA conjuga terapia de surf com sessões de empoderamento feminino, psicoeducação e apoio académico, explica à Lusa Rita Vilaça, gestora do projeto, que vai já na terceira edição.

"O grande objetivo é não só pôr as raparigas a surfar, mas crescer com estas miúdas e dar-lhes mecanismos para elas poderem fazer o que quiserem e se sentirem mais empoderadas", diz.

As 30 raparigas abrangidas por cada edição, com a duração de seis meses, fazem surf duas vezes, enquanto nos restantes dias trabalham temas como o empoderamento feminino.

"Consiste muito em falar-lhes sobre o papel da mulher e fazê-las pensar sobre quais são as oportunidades que têm e o que podem fazer por elas", refere Rita Vilaça, explicando que também passa por dar exemplos de mulheres que se destacaram e, "de uma maneira muito leve, ir introduzindo conceitos que cá ainda não existem".