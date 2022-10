Jogo entre Corinthians, de Vítor Pereira, e Goiás adiado pela justiça desportiva

Partida entre as duas equipas ainda não tem nova data marcada.

O jogo entre o Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, e o Goiás, a contar para a 32.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, estava agendado para sábado, mas acabou por ser adiado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

O 'timão' recorreu para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva depois de ter sido decidido que este jogo apenas podia contar adeptos do Goiás, equipa que jogava em casa, nas bancadas, de modo a evitar atos de violência.

"O Corinthians reforça sua posição intransigente na luta permanente pelos seus direitos e pela presença da Fiel Torcida em todos os jogos da equipa, por qualquer competição e aguardará novas orientações do tribunal desportivo a respeito da partida suspensa", refere o clube em comunicado.

Nesta altura, o Corithians está em quarto lugar no campeonato, com 54 pontos, enquanto o Goiás é 14.º, com 38. O jogo entre as duas equipas ainda não tem nova data marcada.