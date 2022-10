Filha de Mickael Carreira sofre com apelido

Cantor assume que já teve que se chatear por causa de um problema com Beatriz.

Durante uma conversa com a companheira, Laura Figueiredo, Mickael Carreira assumiu que teme que a filha, Beatriz, de cinco anos, sofra com o apelido da família. “Acho que, quando tens um apelido, como é o caso do nosso, que tem o seu peso, acabas sempre, principalmente na escola, por sentir... Não diria que é preconceito. Mas é sempre: ‘olha o filho de’. Acho que a Bia, inevitavelmente, vai passar por isso”, disse, no programa de YouTube de Laura Figueiredo, ‘Vamo Que Vamo’.