Sindicato da PSP pede audição à comissão de Orçamento e Finanças e garante protestos até ao final do ano

Encontro a acontecer no dia 28 de outubro, o dia útil imediatamente após a votação na generalidade do Orçamento do Estado.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou este domingo que vai pedir uma audição à comissão parlamentar de Orçamento e Finanças e vai continuar, até ao final do ano, com protestos contra as políticas do Governo.

Num comunicado enviado à Lusa, o maior sindicato da Polícia de Segurança Pública refere que vai continuar até ao final do ano com vários protestos "contra o atual estado de sítio governamental e contra as políticas isentas de diálogo deste Governo".

A ASPP avança também que vai pedir uma audição em sede da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças no dia 28 de outubro, o dia útil imediatamente após a votação na generalidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023.