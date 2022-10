Vacina contra o cancro pode estar pronta em 2030

Fundadores BioNTech têm feito "descobertas" nas quais vão continuar a trabalhar.

Uma vacina contra o cancro pode estar pronta para ser administrada até 2030, avançou a dupla que está à frente da pesquisa, os fundadores da empresa BioNTech, responsável pela vacina Pfizer.Segundo o jornal britânico Independent, a dupla de professores alemães, Ugur Sahin e Ozlem Turecique, que fundaram a empresa farmacêutica em 2008, hesitaram em garantir que conseguem encontrar a cura para o cancro, mas disseram que têm feito "descobertas" nas quais vão continuar a trabalhar."Como cientistas, estamos sempre hesitantes em dizer que vamos encontrar uma cura para o cancro", referiu Turecique ao jornal. "Mas conseguimos uma série de descobertas e continuaremos a trabalhar nelas".A dupla disse que o sucesso do trabalho com a vacina contra a Covid-19, que foi administrada por todo o mundo durante a pandemia, lhes dá agora oportunidade pesquisar de que forma a mesma tecnologia pode ser aplicada na luta contra o cancro.A tecnologia de mRNA (RNA mensageiro), utilizada nas vacinas da Pfizer, estava a ser investigada há duas décadas, para ajudar o sistema imunitário a combater tumores.Sahin e Turecique têm trabalhado de forma pioneira em imunoterapias oncológicas, adaptadas a pacientes individuais.Questionados sobre quando as vacinas contra o cancro podem começar a ser administradas a pacientes em todo o mundo, Sahin revelou que pode acontecer "antes de 2030".