Adeptos fogem com crianças ao colo e polícia dispara balas de borracha em jogo no Brasil

O encontro entre o Ceará Sporting Clube e o Cuiabá Esporto Clube, no Brasil, foi suspenso, perto do final, depois de confrontos nas bancadas, na zona dos adeptos da casa, poucos segundos depois do golo de Jô, que empatou a partida para o Ceará.Vários adeptos tiveram de fugir da zona dos incidentes, alguns deles com crianças ao colo, e a polícia chegou a disparar várias balas de borrachas.