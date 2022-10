Portugal esconde alerta de terrorismo

Chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), no início deste mês, um alerta do Governo francês a avisar que aquele país vai renunciar ao acordo de Schengen (que regula o livre trânsito entre os países da União Europeia) e assim reintroduzir os controlos fronteiriços devido a alerta terrorista.Saiba mais no Correio da Manhã